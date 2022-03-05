"Вашингтон" усилил охрану Овечкину

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" решило усилить охрану капитану команды россиянину Александру Овечкину, заявил генеральный менеджер ХК Брайан Маклеллан.

"На него давят со всех сторон — из Северной Америки, из России, множество разных людей, и он пытается разобраться. Поэтому мы пытаемся его поддержать", - приводит слова Маклеллана NBC Sport.

Генеральный менеджер подчеркнул, что усиленная охрана хоккеиста является частью поддержки клуба.

"Люди выходят из себя, это доставляет трудности для них и их семей", - отметил Маклеллан.

Ранее Овечкин публично выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине. Между тем, НХЛ объявила, что приостанавливает отношения с деловыми партнерами из РФ и закрывает свои русскоязычные медиаресурсы.