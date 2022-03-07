СМИ сообщили о возможности проведения стыкового матча Россия - Польша летом

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) все еще допускает вероятность проведения стыкового матча за путевку на ЧМ-2022 между сборными России и Польши, несмотря на отстранение российских футболистов, сообщает Sport.pl.

Согласно информации польского издания, один из сценариев развития событий предполагает проведение игры в июне.

Полуфинальный матч стыков Россия - Польша должен был пройти 24 марта. Победитель этой встречи 29 марта должен был встретиться с победителем пары Швеция - Чехия. Однако из-за специальной военной операции на Украине сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть против россиян, а вскоре ФИФА и УЕФА отстранили российских футболистов от участия в международных турнирах.