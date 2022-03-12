Белорус Смольский выиграл спринт на Кубке Союза биатлонистов России

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Белорус Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки, прошедшей в Уфе в рамках Кубка Союза биатлонистов России.

Дистанцию 10 км спортсмен преодолел за 24 минуты 29,1 секунды, допустив один промах.

Вторым стал его соотечественник Дмитрий Лазовский, который не промахнулся ни разу, но отстал от победителя на 47,8 секунды.

Третье место занял россиянин Александр Логинов, с одним неточным выстрелом проигравший Смольскому 50,4 секунды.

Кубок Союза биатлонистов России с участием спортсменом из РФ и Белоруссии был организован после того, как обе страны отказались участвовать в оставшихся этапах Кубка мира. Отказ последовал из соображений безопасности после того, как Международный союз биатлонистов запретил россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран.

Результаты россиян на Кубке СБР, между тем, идут и в зачет Кубка и чемпионата России.