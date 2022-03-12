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Белорус Смольский выиграл спринт на Кубке Союза биатлонистов России

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Белорус Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки, прошедшей в Уфе в рамках Кубка Союза биатлонистов России.

Дистанцию 10 км спортсмен преодолел за 24 минуты 29,1 секунды, допустив один промах.

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Вторым стал его соотечественник Дмитрий Лазовский, который не промахнулся ни разу, но отстал от победителя на 47,8 секунды.

Третье место занял россиянин Александр Логинов, с одним неточным выстрелом проигравший Смольскому 50,4 секунды.

Кубок Союза биатлонистов России с участием спортсменом из РФ и Белоруссии был организован после того, как обе страны отказались участвовать в оставшихся этапах Кубка мира. Отказ последовал из соображений безопасности после того, как Международный союз биатлонистов запретил россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран.

Результаты россиян на Кубке СБР, между тем, идут и в зачет Кубка и чемпионата России.

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