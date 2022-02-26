Российские биатлонисты не выступят оставшихся этапах Кубка мира

Также они не будут представлены и на стартах в рамках Кубка IBU

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Решение Международного союз биатлонистов (IBU) о лишении россиян права выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU под флагом РФ является дискриминацией в отношении России, заявляет Союз биатлонистов России (СБР).

"Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СБР.

"Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, Союз биатлонистов России принял решение не участвовать в этих соревнованиях, - заявили в СБР.

В заявлении подчеркивается, что "Союз биатлонистов России не нарушал никаких положений Конституции, либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе".

"Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской Хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению", - говорится в заявлении.

Ранее IBU выступил с заявлением о том, что российские и белорусские биатлонисты в светел ситуации между Россией и Украиной смогут выступить в оставшейся части сезона только в нейтральном статусе.