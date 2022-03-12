НХЛ признала Кузнецова лучшим игроком дня

Евгений Кузнецов (№ 92) из "Вашингтона" празднует свой гол в матче против "Ванкувера" Фото: Jeff Vinnick/NHLI via Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу утром против "Ванкувера" в гостях форвард "Вашингтона" забросил три шайбы, а его команда победила со счетом 4:3.

Второй звездой признан канадский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Джош Бэйли, забросивший две шайбы в ворота "Виннипега" (хоккеисты "Айлендерс" победили со счетом 5:2).

В тройку лучших также попал вратарь "Питтсбурга" Тристан Джарри, отразивший 40 бросков в матче против "Вегаса" (5:2 в пользу "Питтсбурга").