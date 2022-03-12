Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси"

Роман Абрамович на трибунах домашнего стадиона ФК "Челси" Стэмфорд Бридж в Лондоне Фото: Paul Gilham/Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Английская премьер-лига, главный футбольный дивизион в стране, объявила об отстранении российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления лондонским футбольным клубом "Челси".

"После введения санкций правительством Великобритании правление премьер-лиги отстранило Романа Абрамовича с должности главы футбольного клуба "Челси", - говорится в заявлении на сайте АПЛ.

"Решение правления не влияет на способность клуба тренироваться и участвовать в матчах, как указано в условиях лицензии, выданной правительством, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года", - отмечается в заявлении.

В четверг власти Великобритании ввели санкции в отношении Абрамовича. В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, говорилось, что речь идет "о полном замораживании активов и запрете на поездки". Также власти страны опубликовали специальную лицензию, которая разрешает "Челси" продолжить работу в ограниченном формате. Клуб сможет и дальше проводить матчи и вести другую футбольную деятельность.

До этого сообщалось, что бизнесмен планирует продать клуб и перечислить деньги от сделки в фонд помощи пострадавшим от конфликта на Украине.

Абрамович, купивший "Челси" в 2003 году, инвестировал в клуб миллионы долларов. С тех пор клуб как минимум по разу выиграл каждый официальный турнир, в котором участвовал. В прошлом сезоне "Челси" выиграл Лигу чемпионов, в феврале нынешнего года - клубный чемпионат мира.

Достижения "Челси" в эпоху Абрамовича

За весь период при Абрамовиче "Челси" выиграл чемпионат Англии (5 раз), Кубок Англии (5), Кубок Английской лиги (3), Суперкубок Англии (2), Лигу чемпионов УЕФА (2), Лигу Европы УЕФА (2), Суперкубок УЕФА (1), клубный ЧМ (1).