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"Динамо" разгромило "Арсенал" в чемпионате России по футболу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:1 нанесли поражение тульскому "Арсеналу" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 14-й минуте в составе "Динамо" гол провел Федор Смолов, на 46-й – Арсен Захарян, на 76-й (с пенальти) – Даниил Фомин, на 90+3 – Константин Тюкавин. В составе "Арсенала" на 31-й минуте точный удар нанес Эванс Кангва.

Теперь у "Динамо" 42 очка, команда занимает в турнирной таблице второе место и на два балла отстает от имеющего игру в запасе лидера в лице петербургского "Зенита". "Арсенал" - на 12-м месте (20 очков).

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