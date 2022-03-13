Анкалаев победил Сантоса в главном бою турнира UFC Fight Night
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Тиаго Сантосом на турнире UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе.
Победа россиянину присуждена единогласным решением судей. Спортсмены представляют полутяжелый вес.
Поединок Анкалаева против Сантоса прошел при статусе главного боя вечера.
Теперь в активе 29-летнего российского бойца 17 побед при одном поражении. Что касается 38-летнего Сантоса, он потерпел десятое поражение, имея на своем счету 22 победы.