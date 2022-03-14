Рублев обыграл Кепфера на турнире в Индиан-Уэллсе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU -Россиянин Андрей Рублев во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США) нанес поражение немцу Доминику Кепферу.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4. Кепфер является 51-й ракеткой мира, Рублев в рейтинге АТР занимает седьмое место.

Ранее в воскресенье россиянин Аслан Карацев (22 номер рейтинга АТР) во втором круге проиграл американцу Стиву Джонсону (115). Карен Хачанов (26) уступил другому представителю США Дженсону Бруксби (43).

Между тем, в третий раунд пробился Даниил Медведев, являющийся первой ракеткой мира. В понедельник он сыграет с французом Гаэлем Монфисом (28).

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс". Его призовой фонд составляет более $8,5 млн.