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Сборные России отстранили от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг

Сборные России отстранили от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг
Фото: Andy Cheung/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация тенниса (ITF) исключила российские и белорусские сборные из числа участников мужского и женского командных турниров – Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг соответственно.

Об этом сообщается на сайте федерации.

Это решение последовало вслед за лишением членства российских и белорусских теннисных федерация в составе ITF.

Российские команды являются действующими победителями мужского и женского турниров, благодаря чему обе автоматически получили путевки в финальные стадии соревнований.

Теперь Россию в Кубке Дэвиса заменит Сербия как команда с наивысшим рейтингом из числа проигравших ранее полуфиналистов. В Кубке Билли Джин Кинг вакантное после отстранения россиянок место займет Австралия, она будет освобождения от участия в квалификации.

Что касается белорусов, то в финал Мировой группы Кубка после их отстранения автоматом попала Мексика, в розыгрыше Кубка Билли Джин Кинг - Бельгия.

теннис

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