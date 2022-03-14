Сборная России по дзюдо приостановила участие в международных турнирах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дзюдоисты сборной России временно не будут выступать в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации дзюдо.

"Сообщаем, что на этот временный шаг Федерация дзюдо России пошла в связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой. В текущих условиях доступ сборной в большинство стран, где проводятся международные состязания, существенно затруднен, кроме того, у Федерации дзюдо России есть основания опасаться за безопасность российских спортсменов", - говорится в сообщении Федерации дзюдо России.

При этом федерация подчеркивает, что "решение Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо, допускающее российских дзюдоистов к участию в стартах под символикой IJF, остается в силе".

Ранее Международная федерация отменила все соревнования под своей эгидой, запланированные в России.