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Российский бизнесмен Валерий Ойф решил продать футбольный клуб "Витесс"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Валерий Ойф объявил о решении продать акции нидерландского футбольного клуба "Витесс".

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Как сообщается на сайте клуба, он покидает и наблюдательный совет ФК.

"Мне очень больно прощаться с "Витессом", но в нынешней ситуации я принимаю это трудное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон", - заявил 58-летний Ойф.

"Витесс" в моем сердце, и это всегда будет относиться к клубу и болельщикам", - заявил россиянин.

Ойф вошел в состав наблюдательного совета "Витесса" в 2016 году, а спустя два года стал владельцем клуба. При нем в 2018-2019г. в "Виттесе" работал главным тренером экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий.

Ранее о решении продать свой футбольный клуб объявлял владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович.

футбол Нидерланды

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