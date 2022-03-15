Поиск

Карим Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола

Карим Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола
Фото: Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема установил рекорд французского футбола по результативности.

СпортРоналду установил рекорд мира по числу голов в карьереЧитать подробнее

В матче 28-го тура чемпионата Испании против "Мальорки" форвард забил два мяча (а "Реал" победил – 3:0) и довел число голов в карьере до 413. Это на два гола больше чем у лидировавшего ранее Тьери Анри, ныне уже не выступающего в профессиональном спорте.

34-летний Бензема играет в "Реале" с 2009 года, а до этого защищал цвета "Лиона", в составе которого успел четыре раза выиграть чемпионат Франции, два раза – Суперкубок страны, один раз – Кубок Франции.

В составе "Реала" Бензема по четыре раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании, по три раза – чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА, два раза – Кубок Испании.

На чемпионате мира-2018 в России, где французы выиграли золото, Бензема участия не принимал, поскольку был отстранен от национальной команды из-за дела по шантажу экс-партнера по сборной Матье Вальбуэна.

футбол ФК Реал Карим Бензема

Новости по теме

Новости

Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине

Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине

Селихов вызван в сборную России по футболу на сбор в Москве

Даниил Медведев через неделю лишится статуса первой ракетки мира

В РФ восхитились решением члена норвежского НОК уволиться из-за отстранения россиян

"Динамо" обыграло "Северсталь" и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

"Ростов" победил "Рубин" в первом матче после возвращения Карпина

"Ростов" победил "Рубин" в первом матче после возвращения Карпина

Сборные России отстранили от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг

Сборные России отстранили от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг

Рублев обыграл Кепфера на турнире в Индиан-Уэллсе

"Зенит" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Панарин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Панарин признан лучшим игроком дня в НХЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код