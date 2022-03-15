Карим Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола

Фото: Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема установил рекорд французского футбола по результативности.

В матче 28-го тура чемпионата Испании против "Мальорки" форвард забил два мяча (а "Реал" победил – 3:0) и довел число голов в карьере до 413. Это на два гола больше чем у лидировавшего ранее Тьери Анри, ныне уже не выступающего в профессиональном спорте.

34-летний Бензема играет в "Реале" с 2009 года, а до этого защищал цвета "Лиона", в составе которого успел четыре раза выиграть чемпионат Франции, два раза – Суперкубок страны, один раз – Кубок Франции.

В составе "Реала" Бензема по четыре раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании, по три раза – чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА, два раза – Кубок Испании.

На чемпионате мира-2018 в России, где французы выиграли золото, Бензема участия не принимал, поскольку был отстранен от национальной команды из-за дела по шантажу экс-партнера по сборной Матье Вальбуэна.