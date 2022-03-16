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"Атлетико" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел четвертьфинал Лиги чемпионов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Атлетико" обыграли соперников из английского "Манчестер Юнайтед" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу "Атлетико" принес гол Ренана Лоди, забитый на 41-й минуте.

Первый матч завершился со счетом 1:1, таким образом "Атлетико" одержал победу в двухматчевом противостоянии с общим счетом 2:1.

В параллельном матче, проходившем в Амстердаме, португальская "Бенфика" оказалась сильнее нидерландского "Аякса" - 1:0. В составе португальского клуба отличился Дарвин Нуньес (77-я минута).

Первый матч команды завершили с ничейным результатом (2:2), поэтому по сумме двух встреч дальше проходит "Бенфика".

Жеребьевка стадии 1/4 финала состоится 18 марта в швейцарском Ньоне.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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