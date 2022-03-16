Овечкин вышел на чистое третье место по голам в истории НХЛ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил свою 767-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в домашнем матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

Текущий счет встречи 3:2 в пользу "Вашингтона" (1:0, 0:2, 2:0).

Овечкин, таким образом, набрал в этом сезоне 72 очка по системе "гол+пас" (37 голов и 35 результативных передач) в 59 матчах. Всего у нападающего столичного клуба теперь 767 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, и он занимает чистое третье место в списке лучших снайперов "регулярки". Ранее это место занимал чешский хоккеист Яромир Ягр с 766 заброшенными шайбами.

Лучшим снайпером в истории НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, а его соотечественник Горди Хоу с 801 шайбой занимает второе место.