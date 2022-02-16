Два гола Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Нэшвилл"

Россиянин прервал шестиматчевую серию без голов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилл Предаторз".

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась победой "Вашингтона" 4:1 (1:0, 0:0, 3:1).

У победителей отличились Джо Свинли (5-я минута), Ник Дженсен (48) и Александр Овечкин, который оформил дубль (45; 58 - в пустые ворота).

An absolute LASER for No. 3️⃣0️⃣ from the #Gr8 pic.twitter.com/8a2uYNDiki — Washington Capitals (@Capitals) February 16, 2022

Защитник Дмитрий Орлов выступил ассистентом первой шайбы клуба. 33 сейва совершил вратарь "Вашингтона" россиянин Илья Самсонов.

Единственную шайбу "Нэшвилла" записал на свой счет Майкл Маккэррон (43).

Овечкин, таким образом, прервал безголевую (шесть матчей) серию, длившуюся с 23 января 2021 года. Шайбы россиянина в этой встрече стали для него 30-й и 31-й в текущем сезоне (в 49 матчах). Всего у нападающего столичного клуба теперь 761 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, и он занимает четвертое место в списке самых результативных.

Лучшим снайпером в истории НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, а его соотечественник Горди Хоу с 801 шайбой занимает второе место. Третий - чех Яромир Ягр (766), от которого Овечкин сейчас отстоит на 5 шайб.