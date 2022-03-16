Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Результат встречи – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5 в пользу россиянки. Спортсменки провели на корте 2 часа 56 минут.
В настоящий момент Кудерметова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 24-е место, Вондроушова – 33-е.
Следующей соперницей россиянки будет седьмая ракетка мира Паула Бадоса Хиберт из Испании.
Призовой фонд турнира BNP Paribas Open, входящего в категорию WTA-1000, превышает 8,5 млн долларов.