Турниры Большого шлема утвердили единый регламент по тай-брейкам в решающих сетах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Совет турниров Большого шлема договорился о том, что при счете 6:6 в решающих партиях матчей каждого из них будет проводиться тай-брейк.

Как сообщается в совместном заявлении на сайте Уимблдонского турнира, при тай-брейке отныне победителем станет тот, кто наберет 10 очков, с разницей не менее два балла. При классическом же тай-брейке достаточно набрать 7 очков.

Ранее у каждого из турниров – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open - были свои правила тай-брейка.