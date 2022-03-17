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"Челси" обыграл "Лилль" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Ювентус" уступил "Вильярреалу" и покидает турнир

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Челси" на выезде победил французский "Лилль" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и вышел в четвертьфинал турнира.

Результат встречи - 1:2. В составе победителей отличились Кристиан Пулишич (45+3 мин) и Сесар Аспиликуэта (71). За хозяев гол забил Бурак Йылмаз (38, пенальти). В первом матче, который состоялся 22 февраля в Лондоне, победу одержал "Челси" (2:0).

Таким образом, по сумме двух встреч в 1/4 финала проходит "Челси", который является действующим победителем Лиги чемпионов.

В другой встрече 1/8 финала итальянский "Ювентус" у себя в Турине проиграл испанскому "Вильярреалу" - 0:3. Мячи забили Жерар Морено (78, пенальти), Пау Торрес (85) и Арно Груневелд (90+2, пенальти). В первой встрече, состоявшейся в Вильярреале 22 февраля, команды сыграли вничью 1:1. По итогам двух поединков в четвертьфинал прошли испанцы.

Футбол УЕФА Челси Лилль Ювентус Вильярреал
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