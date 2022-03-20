Шарль Леклер из Ferrari выиграл первый этап нового сезона "Формулы-1"

Это первая победа для команды с 2019 года

Шарль Леклер во время гонки в Бахрейне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пилот Ferrari Шарль Леклер, представляющий Монако, выиграл гонку Гран-при Бахрейна - первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Вторым стал еще один гонщик Ferrari испанец Карлос Сайнс (+5,598 секунд). Третье место занял британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+9,675).

Для Ferrari эта победа стала первой с сентября 2019 года, когда Себастьян Феттель выиграл Гран-при Сингапура. Леклер последний раз побеждал так же в 2019 году: за две недели до успеха Феттеля монегаск выиграл Гран-при Италии.

Пьер Гасли (Alpha Tauri) не смог закончить гонку из-за возгорания машины. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (Red Bull) сошел за три круга до финиша из-за технических проблем. Его напарник по команде Серхио Перес также сошел на последнем круге.

Второй этап чемпионата пройдет в Саудовской Аравии с 25 по 27 марта.