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Белорусский хоккеист Илья Усов подписал контракт с "Тампа Бэй Лайтнинг"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Белорусский хоккеист Илья Усов подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа Бэй Лайтнинг", сообщила пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии.

Нынешний сезон Усов провел в минском "Динамо". В 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 26 (9+17) очков. В предыдущий раз Илья выступал за океаном в сезоне 2019/20 в составе клуба юниорской Западной хоккейной лиги "Принс-Альберт Рэйдерс".

Усов - второй белорус в системе "молний". Первым был Дмитрий Коробов. Подписавший двухлетний контракт новичка в 2012 году защитник провел за "Тампу" в НХЛ три матча, заработав один ассистентский балл. Также на счету Коробова 153 встречи (вместе с плей-офф) за фарм-клуб "Тампы" в АХЛ "Сиракьюз Кранч" - 50 (7+43) баллов.

"Тампа-Бэй" является действующим обладателем Кубка Стэнли. На данный момент команда с 84 баллами идет на четвертом месте Восточной конференции НХЛ.

Хоккей НХЛ Илья Усов
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