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Экс-футболист "Спартака" Николай Осянин умер на 81-м году жизни

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Бывший футболист московского "Спартака" Николай Осянин скончался в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба ФК.

"ФК "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.

Осянин выступал за красно-белых с 1966 по 1971, а также с 1974 по 1976 год. На его счету в составе "Спартака" 59 голов в 288 матчах. Будучи игроком московского клуба, в 1969 году Осянин выиграл чемпионат СССР, через два года – Кубок СССР.

После завершения футбольной карьеры Осянин перешел на тренерскую работу. С 1977 по 1989 год он трудился тренером в школе московского "Спартака".

футбол ФК Спартак
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