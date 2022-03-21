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"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" в третьем матче серии плей-офф КХЛ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Уфимский "Салават Юлаев" на своем льду победил челябинский "Трактор" в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая на "Уфа-Арене" в понедельник, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Глеб Кузьмин (11 мин), Виктор Тихонов (24) и Николай Кулемин (60, в пустые ворота). За "Трактор" отличился Томаш Гика (38).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Салавата Юлаева". Следующий матч в рамках второго раунда плей-офф команды проведут 23 марта в Уфе.

Оба клуба представляют Восточную конференцию.

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