ЦСКА в третий раз обыграл "Динамо" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в гостях нанес поражение столичному "Динамо" в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)

Встреча на "ВТБ-Арене" завершилась проигрышем "Динамо" со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). В составе победителей шайбы забросил Владислав Провольнев (26-я минута) и Семен Панкратов (54-я). За динамовцев отличился Михаил Фисенко (36-я).

Счет в серии до четырех побед - 3-0 в пользу ЦСКА. Следующая встреча команд в рамках второго раунда плей-офф запланирована на 23 марта на льду "Динамо".

Обе команды выступают в КХЛ с момента ее основания (сезон-2008/09) и представляют Западную конференцию. Армейцы завоевывали Кубок Гагарина один раз (сезон-2018/19), динамовцы - дважды (2011/12 и 2012/13).