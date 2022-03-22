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Российский хоккеист Наместников перешел из "Детройта" в "Даллас"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги "Даллас" объявил о приобретении у "Детройта", также выступающего в НХЛ, российского нападающего Владислава Наместникова.

Как сообщается на сайте "Далласа", переход россиянина состоялся в рамках обмена: согласно условиям соглашения, "Детройт" получит взамен право на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ в 2024 году. При этом до конца сезона "Детройт" будет выплачивать Наместникову 50% зарплаты.

В нынешнем сезоне российский хоккеист набрал 25 (13+12 по системе "гол+пас") очков в 60 играх.

Бронзовый призер ЧМ-2017 в составе сборной России Наместников в НХЛ также играл за "Тампа-Бэй", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттаву" и "Колорадо". В России защищал цвета воскресенского "Химика".

хоккей НХЛ
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