"Зенит" вошел в топ-20 клубов мира по доходу в сезоне-2020/21

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" занял 19-е место в списке футбольных клубов мира по размеру дохода в сезоне-2020, сообщается на сайте аудиторской и консалтинговой компании Deloitte.

Согласно отчету, общая сумма дохода "Зенита" в отчетный период составила 212 млн евро. В том числе 161 млн составили выручку от коммерческой деятельности.

Возглавляет рейтинг английский "Манчестер Сити" с общим доходом в 644,9 млн евро. В топ-10 также вошли испанский "Реал" (640,7 млн), немецкая "Бавария" (611,4 млн), испанская "Барселона" (582,1 млн), английский "Манчестер Юнайтед" (558 млн), французский "Пари Сен-Жермен" (556,2 млн), английские "Ливерпуль" (550,4 млн) и "Челси" (493,1 млн), итальянский "Ювентус" (433,5 млн), английский "Тоттенхэм" (406,2 млн).