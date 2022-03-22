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"Спартак" выступил против расширения РПЛ до 18 команд

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Возможное расширение числа участников футбольной Российской премьер-лиги с 16 до 18 команд при сохранении прописки в РПЛ ее аутсайдером будет являться грубым нарушением спортивного принципа, считает московский "Спартак".

В опубликованном на сайте "Спартака" заявлении говорится, что футбольный клуб "возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путем установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/22 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон-2022/23".

"Полагаем, что введение такого правила посреди сезона повлечет грубое нарушение спортивного принципа", - подчеркивается в заявлении.

О договоренности клубов расширить РПЛ до 18 команд было объявлено во вторник.

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