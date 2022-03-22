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"Металлург" обыграл "Авангард" и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" нанес поражение омскому "Авангарду" в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Балашихе, где "Авангард" в последнее время проводит домашние матчи, 5:2 (0:1, 2:0, 3:0) в пользу "Металлурга". В его составе хет-трик оформил Николай Голдобин (31, 43, 56 минуты), по шайбе забросили Андрей Чибисов (39) и Анатолий Никонцев (59).

За "Авангард" отличились Корбан Найт (19) и Никита Сошников (47).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Авангарда". Следующая встреча команд состоится 24 марта на льду "Авангарда".

Хоккеисты магнитогорского клуба завоевывали Кубок Гагарина дважды (сезоны-2013/14 и 2015/16), "Авангард" - один раз (2020/21).

В текущем сезоне, по итогам регулярного чемпионата, который был досрочно завершен из-за коронавируса, "Металлург" занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 48 играх. "Авангард" завершил выступление в "регулярке" на пятой строчке рейтинга (58 очков в 47 играх).

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