У футболиста сборной Франции Погба украли золотую медаль ЧМ в России

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Воры похитили в доме нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции по футболу Поля Погба ценные вещи, включая – золотую медаль чемпионата мира-2018 в России.

Об этом футболист сообщил в интервью Le Figaro.

Инцидент произошел 15 марта, когда Погба в составе МЮ участвовал в домашнем матче Лиги чемпионов против испанского "Атлетико". Вернувшись домой после игры, 29-летний спортсмен обнаружил пропажу сейфа: его похитили три вора.

"Там были драгоценности от моей матери, моя медаль чемпиона мира", - сказал Погба.

Свидетельницей сцены ограбления стала няня, которая находилась дома в компании с двумя малолетними (2 и 1 год) сыновьями футболиста.

"Несколько дней она была в шоке. Главное, что мои дети здоровы", - отметил Погба.

В финале чемпионата мира в России сборная Франции победила Хорватии. Что касается команды "Манчестер Юнайтед", проиграв "Атлетико" со счетом 0:1, она выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов.