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FINA завела дело против пловца Рылова за участие в митинг-концерте

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация плавания (FINA) возбудила дисциплинарное дело против российского пловца Евгения Рылова в связи с его участием в концерте-митинге в "Лужниках" 18 марта.

Мероприятие в "Лужниках" было посвящено годовщине присоединения Крыма к России. На сайте федерации сообщается, что Рылов, возможно, нарушил правила FINA.

"Исполнительный комитет FINA потребовал ускорить рассмотрение дела", - сказано в сообщении.

25-летний Рылов - двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде.

Ранее сообщалось, что FINA отстранила россиян и белорусов от ЧМ-2022 по водным видам спорта в Будапеште и перенесла ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде из Казани. Еще до объявления этого решения Рылов заявлял, что и сам не собирается участвовать в ЧМ в столице Венгрии.

Что касается концерта в "Лужниках", помимо Рылова на сцену, в частности, выходили лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

плавание Евгений Рылов
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