Лукашенко назвал "позорищем" результаты Белоруссии в хоккее

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал итоги выступления белорусских спортсменов на международной арене, а игру белорусских хоккеистов назвал "позорищем".

"Мы вложили колоссальные деньги. И люди хотят видеть своих героев (победы в спорте. - Прим.)!" - заявил глава государства на совещании об итогах участия белорусских спортсменов в XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года и перспективах развития зимних видов спорта.

Президент высказал ряд нареканий по развитию и достижению результатов в ряде видов спорта. "Что касается хоккея, что тут говорить, вы видите - это позорище! Было три катка крытых, сейчас их 44. Что изменилось? Вы стали вообще безобразно играть в хоккей! Национальные виды спорта - футбол и хоккей", - подчеркнул он.

Глава государства заметил, что помнит все предыдущие обещания, однако прогресса нет. Например, в очередной раз заявляется, что белорусская команда в КХЛ вышла в плей-офф. "В следующем году вы опять выйдете в плей-офф. Так мы миллионы туда вложили. Где движение?" - сказал Лукашенко.

Он также предупредил, что в этой сфере в нынешних реалиях не стоит рассчитывать, что "мы миллионы долларов будем вваливать".

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" заняло восьмое место в Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило петербургскому СКА (0-4 по поражениям).

Что касается зимних Игр-2022 в Пекине, белорусские спортсмены завоевали две серебряные медали. С этими показателями сборная Белоруссии заняла 24-е место в медальном зачете.