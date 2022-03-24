Матыцин заявил о желании некоторых спортфедераций РФ вступить в азиатские
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин заявил о вероятном вступлении некоторых спортивных федераций России в азиатские спортивные ассоциации.
СпортЭкс-футболист "Спартака" Самедов предложил российским клубам перейти в азиатскую ЛЧЧитать подробнее
"Некоторые наши федерации, как по олимпийским, так и по неолимпийским видам спорта, рассматривают возможность сотрудничества с азиатскими федерациями и участие в соревнованиях азиатских ассоциаций", - сказал Матыцин на встрече с представителями федераций по неолимпийским видам спорта.
"Это надо внимательно прорабатывать с каждой федерацией", - добавил он.
Он подчеркнул, что "основным нашим партнером был и остается Китай".
Ранее российские и белорусские спортсмены и сборные были отстранены от участия в большинстве международных турниров.