Грузинский футболист Кварацхелия приостановил контракт с "Рубином"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия договорились о приостановлении контракта, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Сторона футболиста провела консультации с клубом, после чего была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения", - говорится в сообщении.

21-летний футболист выступал за "Рубин" с июля 2019 года.

Ранее СМИ сообщали о том, что Кварацхелия получает угрозы в свой адрес в связи с тем, что играет в России.