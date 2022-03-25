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Швеция победила Чехию и вышла в финал стыков за выход на ЧМ-2022

Уэльс выиграл у Австрии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Швеции со счетом 1:0 нанесли поражение соперникам из национальной команды Чехии в полуфинальном матче стыкового раунда за путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре.

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Судьба встречи в Стокгольме решилась в дополнительное время, поскольку основное победителя не выявило (0:0). Победный для шведов гол состоялся на 110-й минуте, его автором стал Робин Квайсон.

В финале отбора Швеция сыграет с Польшей, которая полуфинальную стадию прошла автоматически за счет дисквалификации соперника в лице сборной России.

Кроме того, в финал пробилась сборная Уэльса, со счетом 2:1 победившая дома Австрию. Два гола в составе валлийцев провел Гарет Бэйл (25-я, 51-я минуты). За австрийцев забил Марсель Забитцер (64).

В финале Уэльс сыграет с победителем пары Шотландия – Украина, игра между которыми перенесена на более поздний срок.

футбол ЧМ-2022
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