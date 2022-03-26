Гран-при F1 в Саудовской Аравии пройдет по графику, несмотря на атаку в Джидде

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Этап гоночной серии "Формулы-1" в Саудовской Аравии пройдет по расписанию, несмотря на атаку йеменских повстанцев-хуситов на нефтяное хранилище в городе Джидда, сообщило в субботу агентство Associated Press.

"Формула-1" и FIA (Международная автомобильная федерация - ИФ) могут подтвердить, что после обсуждений со всеми командами и гонщиками Гран-при Саудовской Аравии 2022 года продолжится в соответствии с графиком", - говорится в заявлении на сайте "Формулы-1".

Свое заявление опубликовала ассоциация гонщиков (GDPA), где говорится о том, что пилоты не будут отказываться от участия в этапе. "Мы долго обсуждали ситуацию, с директорами наших команд и высокопоставленными людьми, которые управляют спортом. Высказывались и обсуждались различные мнения, выслушав не только руководителей "Формулы-1", но и министров саудовского правительства, которые объяснили, что меры безопасности были усилены до максимума, мы приняли решение принять участие в свободных заездах и квалификации сегодня и в гонке - завтра", - говорится в заявлении GDPA.

Субботние свободные заезды прошли без происшествий, на них лучшую скорость показал гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер.

Директор команды "Феррари" Маттиа Бинотто заявил, что решение не отказываться от гонки было верным. "Давайте сфокусируемся на фактах: мы знаем, что это не первый раз, когда подобное происходит в этой стране и в этом районе. Покинуть страну было бы просто неверным выбором", - заявил он.

Йеменские повстанцы-хуситы накануне нанесли удар по нефтяному хранилищу в Джидде, которое находится примерно в 11 км от трассы Гран-при Саудовской Аравии. После атаки на нефтебазе компании Saudi Aramco начался крупный пожар, который было видно с трассы. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку.