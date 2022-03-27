Кудерметова обыграла американку Роджерс и вышла в четвертый круг турнира в Майами
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова в третьем круге турнира в Майами (США) победила представительницу США Шелби Роджерс.
Результат встречи - 6:1, 7:5.
В настоящий момент Кудерметова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 23-е место, Роджерс - 48-е.
Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча между чешкой Петрой Квитовой (32 номер рейтинга WTA) и американкой Лорен Дэвис (94).
Призовой фонд турнира в Майами, входящего в категорию WTA-1000, превышает 8,3 млн долларов.