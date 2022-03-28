Федерация фехтования России допустит иностранцев на свои турниры

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Иностранные спортсмены смогут выступить в соревнованиях под эгидой Федерации фехтования России, сообщается на сайте организации.

"В соответствии с рекомендациями Минспорта России было принято решение о допуске спортсменов иностранных государств на Чемпионат России, Кубок России, Первенства России, Всероссийские соревнования", - говорится в сообщении.

"Для иностранных делегаций ограничений по допуску на соревнования нет, электронная заявка должна быть направлена организаторам. Для регистрации спортсменам иностранных делегаций необходимо предоставить загранпаспорт и полис страхования в день соревнований", - отмечается в тексте сообщения.