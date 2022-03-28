Манчини продолжит работу в сборной Италии по футболу

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини продолжит работу с национальной командой страны, несмотря на ее неудачу в отборочной кампании ЧМ-2022.

"Мы должны начать сначала", - приводятся слова Манчини на сайте итальянской федерации футбола.

" Я хотел выиграть чемпионаты Европы (выиграл - ИФ) и мира. Но триумф на чемпионате мира пришлось отложить", - сказал 57-летний специалист, добавив, что будет привлекать молодых игроков.

При Манчини сборная Италии выиграла чемпионат Европы-2020, но не смогла пробиться на Чм-2022, проиграв в полуфинале стыков Северной Македонии.