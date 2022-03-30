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Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Александр Большунов и Александр Терентьев стали победителями командного спринта на проходящем в Сыктывкаре чемпионате России по лыжным гонкам.

Дистанцию они преодолели за 18 минут 2 секунды. Спортсмены представляют на турнире Архангельскую область.

Второе место заняли Александр Виценко и Ермил Вокуев (Республика Коми), отстав от победителей на 6 секунд. Бронзовую награду завоевали Александр Феллер и Владимир Фролов (Татарстан), уступившие первому месту 10,9 секунды.

Для трехкратного олимпийского чемпиона Большунова это третья золотая медаль на чемпионате России. До этого он выиграл скиатлон и гонку на 15 км. Двукратный бронзовый призер ОИ становился победителем индивидуального спринта.

лыжные гонки лыжный спорт Александр Большунов Александр Терентьев
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