Биатлонистка Экхофф пожаловалась на отсутствие россиянок на Кубке мира

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Некоторые иностранные биатлонистки сетуют на отсутствие представителей России на заключительных этапах Кубка мира. По словам российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, соответствующие обращения она получила от ряда зарубежных спортсменок, включая двукратную чемпионку ОИ норвежку Тириль Экхофф.

"Многие девушки с Кубка мира писали мне слова поддержки, что им не хватает спортсменов из России, Белоруссии и Украины. Вот из последних — писала Тириль Экхофф, — сказала Юрлова-Перхт, слова которой приводит "Спорт-Экспресс".

Ранее из-за ситуации на Украине Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил россиянам и белорусам выступать лишь под нейтральным флагом, но те в итоге отказались от участия на оставшихся этапах Кубка мира.