Поиск

Биатлонистка Экхофф пожаловалась на отсутствие россиянок на Кубке мира

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Некоторые иностранные биатлонистки сетуют на отсутствие представителей России на заключительных этапах Кубка мира. По словам российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, соответствующие обращения она получила от ряда зарубежных спортсменок, включая двукратную чемпионку ОИ норвежку Тириль Экхофф.

"Многие девушки с Кубка мира писали мне слова поддержки, что им не хватает спортсменов из России, Белоруссии и Украины. Вот из последних — писала Тириль Экхофф, — сказала Юрлова-Перхт, слова которой приводит "Спорт-Экспресс".

Ранее из-за ситуации на Украине Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил россиянам и белорусам выступать лишь под нейтральным флагом, но те в итоге отказались от участия на оставшихся этапах Кубка мира.

биатлон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лыжница Непряева выиграла четвертую золотую медаль на чемпионате России

Лыжница Непряева выиграла четвертую золотую медаль на чемпионате России

Украинско-американский хоккейный агент призвал прекратить угрозы российским игрокам НХЛ

Глава ПКР заявил о планах участия россиян на ближайшей Паралимпиаде

Глава ПКР заявил о планах участия россиян на ближайшей Паралимпиаде

Малкин установил рекорд среди россиян по числу голевых передач в НХЛ

Сборная Португалии по футболу завоевала путевку на ЧМ-2022

Большунов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате России-2022

Большунов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате России-2022

Лыжница Непряева выиграла третье золото на чемпионате России-2022

Лыжница Непряева выиграла третье золото на чемпионате России-2022

IBU приостановил членство Союза биатлонистов России

IBU приостановил членство Союза биатлонистов России

Тарасенко набрал 500 очков за карьеру в НХЛ

Манчини продолжит работу в сборной Италии по футболу

Манчини продолжит работу в сборной Италии по футболу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код