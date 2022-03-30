Сезон шоссейных забегов в Москве откроется в воскресенье стартом "Апрель"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Беговое сообщество" анонсирует проведение 3 апреля в Москве забега "Апрель", который традиционно открывает сезон шоссейных забегов в российской столице.

"Тысячи бегунов выйдут на старт, чтобы отпраздновать начало нового спортивного сезона, встретиться с друзьями и испытать свои силы после зимнего перерыва", - говорится в релизе "Бегового сообщества".

Дистанция забега составит 5 км, участие могут принять все желающие старше 14 лет.

Маршрут забега "Апрель" пройдёт вокруг "Лужников" по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

"Бегунам откроются виды на Москва-Сити, Воробьевскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену "Лужники", - говорится в сообщении.

"На финише всех участников ждут памятные значки, а первых трёх лидеров среди мужчин и женщин — подарки от организаторов и партнёров. Для тех, кто захочет громко заявить о своих достижениях, организаторы установят в стартовом городке колокол финишёра. После преодоления дистанции все желающие смогут позвонить в него, чтобы рассказать о своих достижениях, а также сделать креативные фото", - отметили организаторы.

Забег "Апрель" проходит в Москве с 2013 года. До 2017 года мероприятие носило название "Первый забег" и проходило также в первые выходные апреля. Рекорд дистанции среди мужчин принадлежит Ринасу Ахмадееву, он пробежал 5 км за 14 мин. 23 сек., среди женщин — Юлии Конякиной, которая преодолела трассу за 16 мин. 25 сек. Оба рекорда были установлены в 2017 году.