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Бразилия возглавила рейтинг ФИФА, Россия опустилась на 36-е место

Бразилия возглавила рейтинг ФИФА, Россия опустилась на 36-е место
Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу вышла на первое место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг на сайте организации.

Она опередила национальную команду Бельгии, которая теперь располагается на второй строчке. Сборная Бельгии лидировала в рейтинге с апреля 2018 года.

Далее идут Франция, Аргентина, Англия, Италия, Испания, Португалия – эти команды сохранили свои позиции. На девятое место с 12-го поднялась Мексика, замыкает топ-10 по-прежнему сборная Нидерландов.

Что касается сборной России, она опустилась с 35-го на 36-е место, пропустив вперед Тунис.

футбол рейтинг ФИФА
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