Непряева выиграла пятое золото на чемпионате России по лыжам

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Лыжница Наталья Непряева стала победительницей гонки на 30 км свободным стилем с общего старта на проходящем в Сыктывкаре чемпионате России по лыжным гонкам.

Дистанцию она преодолела за 1 час 17 минут 51,9 секунды.

Второе место заняла Елизавета Шалабода, отставшая от Непряевой на 1,9 секунды.

Бронзовую медаль завоевала Мария Истомина с отставанием от первого места в 3,4 секунды.

Таким образом, на чемпионате России-2022 олимпийская чемпионка Непряева завоевала пять медалей высшего достоинства из шести. Ранее она выиграла золото в спринте, скиатлоне, гонке на 10 км и командном спринте. Кроме того, Непряева стала бронзовым призером в эстафете.