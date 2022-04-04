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Заур Хапов стал новым главным тренером "Локомотива"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Бывший вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" занял пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба ФК.

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"Согласно регламенту РПЛ мы были обязаны назначить главного тренера без приставки "и.о." в течение 30 дней. У Заура Хапова есть тренерская лицензия категории "А-УЕФА", сегодня РФС официально разрешил тренерам с такой лицензией замещать должность главного тренера", - заявил спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн.

На посту главного тренера "Локомотива" Хапов сменит покинувшего клуб 1 марта немца Маркуса Гисдоля, чей соотечественник Марвин Комппер продолжит готовить команду к матчам.

По словам Хапова, он видит потенциал в том, чтобы команда показывала качественный футбол.

"Я хорошо знаю игроков "Локомотива", всегда был рядом с ними, вижу их потенциал. Мне интересна совместная работа с Марвином Комппером. У нас схожее видение футбола, в который должен играть "Локомотив". Я и весь тренерский штаб, приложим все усилия и знания, чтобы команда показывала красивый и качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков", - заявил Хапов.

57-летний Хапов с 2016 года занимал пост тренера вратарей основной команды "Локомотива". Будучи вратарем команды, дважды в ее составе стал чемпионом России.

футбол ФК Локомотив
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