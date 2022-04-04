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Александрова разгромила американку Киик на теннисном турнире в Чарльстоне

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова в первом круге теннисного турнира в Чарльстоне (США) нанесла крупное поражение американке Александре Киик.

Исход поединка - 6:1, 6:1.

Киик в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 270-е место, Александрова является 54-й ракеткой мира. Ее следующей соперницей станет победительница матча между Слоан Стивенс (США, 36 номер рейтинга WTA) и Чжэн Циньвень (КНР, 72).

Турнир в Чарльстоне относится к категории WTA-500. Призовой фонд Charleston Open-2022 составляет свыше $888 тысяч.

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