Александрова разгромила американку Киик на теннисном турнире в Чарльстоне
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова в первом круге теннисного турнира в Чарльстоне (США) нанесла крупное поражение американке Александре Киик.
Исход поединка - 6:1, 6:1.
Киик в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 270-е место, Александрова является 54-й ракеткой мира. Ее следующей соперницей станет победительница матча между Слоан Стивенс (США, 36 номер рейтинга WTA) и Чжэн Циньвень (КНР, 72).
Турнир в Чарльстоне относится к категории WTA-500. Призовой фонд Charleston Open-2022 составляет свыше $888 тысяч.