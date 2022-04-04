СКА нанес первое поражение ЦСКА в текущем плей-офф КХЛ
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил петербургскому СКА.
Поединок в Западной конференции КХЛ, состоявшийся в понедельник в Петербурге, завершился со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу СКА.
На шайбу нападающего ЦСКА Александра Попова (2 мин) хозяева ответили голами Степана Фальковского (28) и Никиты Гусева (39).
ЦСКА впервые проиграл в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующая встреча команд состоится 6 апреля в Москве.