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СКА нанес первое поражение ЦСКА в текущем плей-офф КХЛ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил петербургскому СКА.

Поединок в Западной конференции КХЛ, состоявшийся в понедельник в Петербурге, завершился со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу СКА.

На шайбу нападающего ЦСКА Александра Попова (2 мин) хозяева ответили голами Степана Фальковского (28) и Никиты Гусева (39).

ЦСКА впервые проиграл в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующая встреча команд состоится 6 апреля в Москве.

хоккей КХЛ
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