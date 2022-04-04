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Шведский футболист Ларссон приостановил действие контракта со "Спартаком"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" швед Джордан Ларссон оставшуюся часть сезона проведет в стокгольмском АИКе, сообщает пресс-служба ФК из столицы России.

"Нападающий Джордан Ларссон и "Спартак" подписали соглашение о приостановке контракта. Такая опция для иностранных игроков, выступающих в России, предусмотрена новыми правилами ФИФА, принятыми в начале марта", - говорится в сообщении.

"Контракт со шведским форвардом приостановлен до 30 июня этого года по инициативе игрока. Оставшуюся часть сезона Ларссон будет выступать за стокгольмский АИК", - подчеркнули в "Спартаке".

24-летний футболист перешел в "Спартак" в 2019 году из шведского "Норрчепинга".

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