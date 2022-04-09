Поиск

"Металлург" разгромил "Трактор" в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с крупным счетом победил челябинский "Трактор".

Поединок команд из Восточной конференции КХЛ, состоявшийся в субботу в Челябинске, завершился со счетом 0:6 (0:3, 0:1, 0:2). Шайбы забросили Денис Зернов (10 мин), Николай Голдобин (14), Брендан Лайпсик (19, 53), Филипп Майе (36) и Линус Виделль (44).

Таким образом, "Магнитка" в серии до четырех побед ведет со счетом 3-1. Следующая встреча серии состоится 11 апреля в Магнитогорске.

"Металлург" и "Трактор" играли в плей-офф в сезоне-2009/2010, где победу в первом раунде одержала "Магнитка" (3-1).

"Металлург" является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

хоккей КХЛ Металлург Трактор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил об отставке главного тренера ХК "Ак Барс"

Источник сообщил об отставке главного тренера ХК "Ак Барс"

Международная федерация отказалась отменять санкции к саночникам РФ вопреки суду

Международная федерация отказалась отменять санкции к саночникам РФ вопреки суду

Черчесов признан лучшим тренером марта в Венгрии

Шарль Леклер выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Шарль Леклер выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу в поединке за чемпионский пояс UFC

Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу в поединке за чемпионский пояс UFC

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Суд международной федерации снял санкции с российских саночников

Суд международной федерации снял санкции с российских саночников

Украинcкие шахматистки Музычук отстранены за отказ выступить против россиян

Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян и белорусов

Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян и белорусов

Овечкин преодолел отметку в 1400 очков в НХЛ

Овечкин преодолел отметку в 1400 очков в НХЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код