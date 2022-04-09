"Металлург" разгромил "Трактор" в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с крупным счетом победил челябинский "Трактор".

Поединок команд из Восточной конференции КХЛ, состоявшийся в субботу в Челябинске, завершился со счетом 0:6 (0:3, 0:1, 0:2). Шайбы забросили Денис Зернов (10 мин), Николай Голдобин (14), Брендан Лайпсик (19, 53), Филипп Майе (36) и Линус Виделль (44).

Таким образом, "Магнитка" в серии до четырех побед ведет со счетом 3-1. Следующая встреча серии состоится 11 апреля в Магнитогорске.

"Металлург" и "Трактор" играли в плей-офф в сезоне-2009/2010, где победу в первом раунде одержала "Магнитка" (3-1).

"Металлург" является двукратным обладателем Кубка Гагарина.