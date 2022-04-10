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Ян после поражения от Стерлинга сказал судьям, что они его "обокрали"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Петр Ян назвал несправедливым решение судей, присудивших победу американца Алджамейна Стерлинга над ним в поединке за чемпионский пояс UFC.

"Я считаю, что выиграл этот бой. Вы меня обокрали", - сказал Ян судьям в октагоне после боя. По словам Яна, он выиграл три раунда из пяти.

Поединок за титул чемпиона в легчайшем весе прошел в рамках главного боя турнира UFC 273 в США в воскресенье утром по московскому времени. Победа американца была присуждена раздельным решением судей.

29-летний Ян потерпел в смешанных единоборствах третье поражение при 16 победах. У 32-летнего Стерлинга 21 победа и три поражения.

Ранее спортсмены встречались в марте 2021 года. Ян, владевший чемпионским поясом, нанес запрещенный удар, в результате был дисквалифицирован, а победа была присуждена сопернику.

UFC смешанные единоборства Петр Ян
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