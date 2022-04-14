"Ливерпуль" сыграл вничью с "Бенфикой" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Ливерпуль" (Англия) и "Бенфика" (Португалия) не определили победителя во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра на ливерпульском стадионе "Энфилд" закончилась со счетом 3:3. В составе хозяев поля дубль оформил Роберто Фирмино (55-я и 65-я минуты), еще один гол забил Ибраима Конате (21). "Бенфика" ответила голами Гонсалу Рамуша (32), Романа Яремчука (73) и Дарвина Нуньеса (81).

"Ливерпуль" выиграл первый матч с результатом 3:1 и проходит в полуфинал, одержав победу в двухматчевом противостоянии с общим счетом 6:4.

Соперником "Ливерпуля" в 1/2 финала станет испанский "Вильярреал". Полуфинальные встречи пройдут 27 апреля и 4 мая.